TSE belgesi yoksa güvenmeyin

Pilot Garage, yetkisiz oto ekspertiz noktalarının son 5 yılda dramatik şekilde arttığına, sahte ekspertiz belgesi nedeniyle mağdur sayısının her geçen gün yükseldiğine dikkat çekti.

Ülkemizdeki binlerce oto ekspertiz firmasından sadece ortalama 10 kurumsal markanın TSE belgesi almaya hak kazandığını söyleyen Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, hava yastığı patlayan ya da şasi işlemi olan, hatta iki araçla birleştirme gerçekleştirilen 2.el araçların bilinçli olarak yanlış ölçümle hasarsız gibi gösterildiğini ve sahte raporla tüketicilerin dolandırıldığını ifade etti. Emre, “TSE belgesi olmayan oto ekspertiz noktalarında alınan raporların herhangi bir hukuki geçerliliği olmadığından, araç satın almayı düşünen tüketicilerin kesinlikle ilk önceliği bu belgenin ibrazı olmalı.” şeklinde konuştu.

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