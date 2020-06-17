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17 HAZİRAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Türkiye’de ‘2020 Yılın Otomobili’ Renault Clio oldu

17 Haziran 2020, Çarşamba
Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 5’incisi organize edilen ve tüm aşamalarında büyük heyecan yaşanan “Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışmasının birincisi Renault Clio oldu.

Pandemi önlemleri çerçevesinde bu yıl dijital mecralarda online olarak izlenebilen yarışmanın finalinde OGD üyesi 74 otomotiv gazetecisinden toplamda 5.000 puan alan Renault Clio birinciliğe ulaştı.

Yarışmanın ilk etabında; 17 aday otomobil arasından jüri üyelerinin oylarıyla en fazla puan alan 7 otomobil finalde yer almaya hak kazandı. Finale kalan modeller “Tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı” kriterler açısından önemli bir sınavdan geçirildi. “Yılın Otomobilini” belirleyen ikinci etapta ise; BMW 3 Serisi, Citroen C5 Aircross, Mercedes-Benz A Serisi Sedan, Nissan Micra, Opel Corsa, Peugeot 2008 ve Renault Clio finale kalmaya hak kazandı. Birinci seçilen Renault Clio “Yılın Otomobili” logosunu bir yıl boyunca basın bülteni ve reklamlarında kullanabilecek.

Türkiye’nin ‘Otomobil Oscarı’

Otomotiv gazetecilerinin verdiği oylarla Türkiye’nin “Otomobil Oscarı” olarak adlandırılan Türkiye Yılın Otomobili ödülüne layık görülen Renault Clio’nun açıklandığı İstanbul Park’tan online olarak düzenlenen törende bir konuşma yapan OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, Türkiye’de Yılın Otomobili yarışmasının tüketiciler için yol gösterici özelliğinin bulunduğuna bir kez daha dikkat çekti. Sandık, finalist otomobiller arasında büyük bir rekabetin yaşandığını da belirterek “COVID-19’un oluşturduğu ortamdan dolayı bu yıl araç tanıtımları ağırlıklı olarak online toplantılar ile gerçekleşti. Bizler de objektif bir seçim gerçekleştirdik. Aday otomobilleri değerlendirirken fiyat-donanım, tasarım, inovasyon, motor, yol tutuş gibi konuları göz önünde bulundurduk. Tüketicilerin otomobil satın alırken, yılın otomobili yarışmasını referans olarak görmesi bizler için çok önemli. Bu yıl da tüm otomobiller arasında zorlu bir rekabet yaşandı. Ve sonuçta bir otomobil ilk sırada yer aldı” dedi.


Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş otomotiv gazetecilerinin verdiği bu karardan büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi. Renault Clio ile gelen birincilikten sonra sözlerine şöyle devam etti; “Öncelikle Otomotiv Gazetecileri Derneği’ne çok teşekkür ediyorum. bizim için büyük önem arz eden otomotiv gazetecilerinden ilk ödülümüzü Megane Sedan ile almıştık. Şimdi de ikinci kez bu ödülü alıyoruz. Bu ödülün arkasında Türkiye’de yapılmış milyonlarca dolarlık yatırım, Türk mühendislerinin ve işçisinin emeği, bilgi birikimi ve özverisi var. Bu ödülü Oyak-Renault Fabrikaları’nda bu aracı üreten çok değerli mühendis ve işçileri adına alıyorum.”

TOGG’un ilk ödülü OGD’den

Otomotiv Gazetecileri Derneği’nin Türkiye otomotiv sektörüne katkısı olan şirket, proje ve kişilere verdiği özel ödülü bu yıl Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu – TOGG aldı. OGD Özel Ödülü’nün kabul ettikleri ilk ödül olduğunu ifade eden TOGG Yönetim Kurulu Başkanı M. RifatHisarcıklıoğlu, etkinliğe özel gönderdiği video ile teşekkür etti ve gurur duyduklarını ifade etti.

“Türkiye’de Yılın Otomobili 2020” Hassan Tekstil ana sponsorluğunda, Bridgestone, Intercity ve Shell Helix Motor Yağları co-sponsorluğunda gerçekleşti.

Hangi otomobil kaç puan aldı?

Renault Clio 5000 puan

Peugeot 2008 3590 puan

Opel Corsa 2540 puan

Citroen C5 Aircross 2120 puan

BMW 3 Serisi 1890 puan

Mercedes-Benz A Serisi Sedan 1850 puan

Nissan Micra 1510 puan

Haber: Recep Bozdağ
recepbozdag@otohavadis.com

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