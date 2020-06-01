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1 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Vergi düzenlemesi şart

01 Haziran 2020, Pazartesi
TAYSAD Başkanı Alper Kanca, “Otomotiv endüstrisinin geleceği Âcil sinyaller de veriyor. İç pazarı hareketlendirecek vergi düzenlemelerinin bir an evvel yapılması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

RECEP BOZDAĞ-YALOVA
recepbozdag@otohavadis.com

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca, otomotiv sektörü için erkenden alınacak tedbirlerin birçok olumsuz senaryonun önüne geçebileceği gibi Türkiye’ye ciddî avantajlar sağlayabileceğini belirtti. Avrupa’da otomotiv sektörü için açıklanan tedbir paketlerinden örnekler veren Kanca, “Son anketimiz, Haziran ayı itibariyle tüm üyelerimizin yeniden üretime başladığını ve üretim hacimlerinin kademeli olarak arttığını ortaya koyuyor. Bununla beraber, anket otomotiv endüstrisinin geleceği için âcil sinyaller de veriyor. TAYSAD olarak, iç pazarı hareketlendirecek vergi düzenlemelerinin bir an evvel yapılması ve kamu bankaları aracılığıyla yerli araç satışının desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca, Kısa Çalışma Ödeneği sürecinin uzatılması da açıklanması gereken diğer önemli destekler arasında yer alıyor. Aksi halde, ankette de görüldüğü üzere özellikle istihdam anlamında kayıplarla karşı karşıya kalabiliriz” dedi.

İSTİHDAM KAYBI OLACAK

TAYSAD, Koronavirüs Etki Araştırması’nın sonuçlarını paylaştı. Ankete göre, 1 Haziran’dan itibaren tedarik sanayiinde ‘komple duruş’ eğilimi sona ererken, 21 Haziran itibariyle üyelerin yüzde 42’si sosyal mesafeli normal çalışma düzenine döneceğini bildirdi. Tedarik sanayiinde üretim hacimlerinin Haziran ayıyla birlikte yüzde 60’ların üzerine çıkacağının da ortaya koyulduğu ankette, sektörün yaşaması muhtemel ciro ve istihdam kaybı özellikle dikkatleri çekti. Anket sonuçlarına göre, TAYSAD üyelerinin en az yarısı, Nisan ayında yüzde 55’ten fazla ciro kaybı yaşadı. Her iki tedarik sanayiciden biri yıl sonunda yüzde 25 ciro kaybı yaşayacağını öngörmekte. Pandeminin meydana getirdiği iş kaybı nedeniyle çalışan sayısında azalmaya gidilebileceğini de dile getiren katılımcılar, sene sonuna kadar mavi yaka çalışanlarında yaklaşık yüzde 15; beyaz yaka çalışanlarında ise yüzde 9 azalma olabileceğini belirtti. 

Yeni otomotiv yatırımlarının önü açılabilir

TAYSAD Başkanı Alper Kanca, “Ülkemizin en büyük ihracat pazarı Avrupa’da işlerin açılması zaman alacak. Bu süre içinde Türk sanayiinin çok hasar görmemesi için yurt içi pazarının canlanması çok önemli. Avrupa ülkelerinin Uzakdoğu’dan ürün tedarikini riskli bulması ve güçlü bir yurt içi pazar, ülkemize uzun bir süre sonra yeni otomotiv yatırımlarının gelmesinin önünü de açabilir” dedi.

 

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