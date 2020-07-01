Volvo 2 milyondan fazla aracını geri çağırdı

Volvo Sözcüsü Stefan Elfstrom, yaptığı yazılı açıklamada, dünya çapındaki 2 milyon 100 bin aracı geri çağırdıklarını bildirdi.

Elfstrom, araçların ön koltuklarında bulunan emniyet kemerlerinde bir çelik telin zayıfladığını tespit ettiklerini, bu telin değiştirilmesi gerektiğini kaydetti. Özellikle 2006 ila 2019 yılları arasında üretilen araçlarda böyle bir sorun olduğunu vurgulayan Elfstrom, ''Şimdiye kadar dünya genelinde yaptığımız en büyük geri çağırma. İleriye dönük problemi önlemek için böyle bir çağrı yaptık. Servislerimiz, araç sahiplerine mektup göndererek durumu bildirecekler.'' ifadelerini kullandı. AA

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