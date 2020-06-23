Yeni Transit’e ‘Aktif Park Asistanı’ geldi

Ford, şimdi de ticari araç sürücülerinin park etme stresini tarihe gömüyor.

Ford’un Yeni Transit ile birlikte sunduğu ‘Aktif Park Asistanı’ özelliği, birçok sürücünün stres yaşadığı park etme sürecini keyifli bir hale getiriyor. Ford’un ‘Aktif Park Asistanı’teknolojisi, Transit sürücülerinin uygun büyüklükte bir park yeri bulmasına yardımcı olurken, sürücüye sadece gaz ve freni kontrol etmek kalıyor, sistem aracı otomatik olarak park edeceği noktaya sokuyor. Sistem, araçtan sadece 0,8 metre daha uzun olan bir yükleme alanında veya araçların yan yana park ettiği bir alanda park etmeyi dünyanın en basit işi haline getiriyor.

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