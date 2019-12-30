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Yollardaki ayna!

30 Aralık 2019, Pazartesi 01:23
Fiat Egea ailesinin aynası Mirror, sportif tasarımı, yüksek performanstaki dinamikliği ile dikkat çekiyor.

Türkiye’nİn en çok satan ve Avrupa’pa ihraç edilen otomobili Fiat Egea ailesi, farklı kullanım amaçlarına hitap eden versiyonlarla güncellemişti. Bu bağlamda, Egea Ailesi dört farklı seçenekle yollara çıkarken yeni sportif tasarım veya teknolojik donanım gibi tüketici ihtiyaçlarına cevap verebilen versiyonlarıyla arz-ı endam ediyor. Kısacası buhaftaki test misafirimiz, akıllı telefonlara tam entegrasyon sağlayan Fiat Egea HB Mirror 1.6 e-Torq oldu.

DIŞTAN BAKINCA

Test aracımız olan Mirror versiyonda 17 inçlik özel alaşım jantlar ve krom ayrıntılar ilk olarak göze çarpıyor. Aslında aracın dış tasarımı, diğer özellikleriyle ailenin diğer versiyonlarından çok da farklı değil. Yine de Street, Mirror, S-Design ve Sport olmak üzere dört farklı versiyona sahip araç, görsel ve donanım bağlamında farklılıklarıyla seçim yapmayı zorlaştırıyor. Unutmadan B sütununa işlenen Mirror logosuyla kendini ortaya koyan bu versiyon, şık görünümüyle cezbediyor. Egea ailesinde en beğendiğim kasa tipi olduğunu da belirtmeden geçmeyeyim.

İÇTEN BAKINCA

Mirror’un içine adım atınca, diğer modellerdeki gibi bir ortam karşılasa da 7 inçlik dokunmatik ekran kendini hemen belli ediyor. İç mekân kalite ve işçilik bakımından sorunsuz. 7 inçlik ekran aynı zamanda geri görüş kamerası işlevine de sahip, kalitesi ve kullanım kolaylığı da başarılı. Apple CarPlay desteğine sahip ekran, iki tıklamayla cep telefonunu ve özelliklerini araçta rahatlıkla kullanmanızı sağlıyor. Otomatik klimanın dairesel kumandaları rahat kullanılırken, hızlı ısıtma/soğutma sağlaması artı puanı hak ediyor. İç mekân gayet ferah zira ön ve arka kısında baş ve diz mesafesi sorunu yaşanmıyor. Otomobilin sahip olduğu 440 litrelik bagaj hacmi sısnıfında oldukça iyi bir rakam olduğunu da söyleyelim.

MOTOR VE PERFORMANS

Mirror’un kaputunun altında yer alan 1.6 litrelik benzinli motor, 110 HP güç ve 152 Nm’lik tork açığa çıkarırken 6 ileri otomatik şanzıman ile kombine edilmiş. Şanzıman yumuşak geçişlere sahip ve bu haliyle konfora katkı sağlıyor. Sakin kullanımda biraz zayıf kaldığı düşünülebilecek motor devrini yükselttikçe kendine geliyor. Bu noktada sportifliğini nazara veriyor. Süspansiyon sistemi tatlı sert olan Egea HB Mirror, yol tutuş ve konforu birarada sağlayabiliyor. Netice olarak daha sportif ve yüksek performanslarda kendini daha iyi gösteren Egea HB Mirror versiyonu seçiminizi kolaylaştıracaktır. 

TEST SÜRÜŞÜ: RECEP BOZDAĞ
otohavadis@gmail.com.

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