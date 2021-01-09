2023 Türkiye’sinde aynısı yaşanmasın

DEMOKRAT PARTİ (DP) GENEL BAŞKANI GÜLTEKİN UYSAL, ABD’DE YAŞANAN OLAYLARLA İLGİLİ, “ÜMİT EDERİM Kİ BİZ AYNI DURUMU 2023’TE YAŞAMAYIZ” DEDİ.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Demokrat Parti’nin 75. Kuruluş Yıldönümü bu yıl Konya’da kutlandı. Kutlama programı Konya il Kongresi vesilesiyle Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Genel Başkan Yardımcıları, Genel Merkez yöneticileri, teşkilât mensubu il ve ilçe başkanlarının katılımıyla Konya’da gerçekleştirildi. Uysal, “Bizler memlekete divane birer dervişiz; fikrimiz de millet zikrimiz de millet!” diyerek başladığı konuşmasında ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Tarım Bakanından Millî Eğitim Bakanına, Salık Bakanından Meclis Başkanına, TÜİK’ten KÖİ projelerine kadar değerlendirmeler yapan Uysal, iktidara sert eleştirilerde bulundu.

Fikrimiz de, zikrimiz de millet

Uysal, “Bugün, bu Aziz Milletin mutemet bildiği partimizin, adalet ve demokrasinin teminatı bu hareketin kuruluşunun 75. Yıldönümü. 75 yıldır derdi millet, dâvâsı memleket bu hareketin yıldönümü. Hani diyor ya Mevlana Hazretleri; “Aşk nasip işidir hesap işi değil! Aşk adayıştır arayış değil!” Siyasal hesaplarla, günlük kaygılarla, dünyevi telaşlarla değil aşkla geçmiş 75 yıl. Millete yaslanarak, kendini millete, memlekete adayarak geçen 75 yıl. Bizler memlekete divane birer dervişiz; fikrimiz de millet zikrimiz de millet! Bizler Yassıada’yı, Zincirbozan’ı “çilehane” bilmiş, yasaklar ve zindanları “erbain” olarak değerlendirmiş bir davanın sahipleriyiz. Her inziva döneminde millet için, memleket için Allah’a duâ etmiş, asla şahsi ikballer peşine sürüklenmemiş bir anlayışın neferleriyiz. Biz bitmeyiz inşallah, bitmez bizim memleket, devlet sevdamız” dedi.

Demokrasi” tarihimiz varsa DP sayesindedir

“Türkiye’nin bir “demokrasi” tarihi varsa bu Demokrat Parti sayesindedir” diyen Uysal, şunları söyledi: “Dahası bugün tartışılabilecek kadar dahi olsa var olan demokrasinin harcını demokratlar karmıştır. Kaynakları yeterli, üretim araçları yetkin, üreticisi istekli Türkiye’nin yaşadığı kriz sadece ve sadece gelmeyen adalet ve işlemeyen demokrasi temellidir. Bakın bizler “demokrasi ekmeğimiz, aşımız” diyoruz. Ve nihayetinde iktidarın demokrasiyi örseleyerek milletin ekmeğini askıya, aşını nasıl azıya aldığını da görüyoruz. İnsanını yaşatamayan, esnafı, çiftçiyi, üreticiyi mağdur eden, bir devlet teşekkülü düşünülebilir mi.. Hesap vermeyen, kendi hesapları nedeniyle memlekete dair hesapları erteleyen, hatta memleketin geleceğini hiç hesap etmeyen bir anlayış var karşımızda.”

Önceki rektörden de randıman alamadınız

Genel Başkan Uysal, Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşananlar üzerine ise “Ülkede zaten birkaç tane önemli kurum kalmış, bari bunlarla uğraşmayın. Boğaziçi Üniversitesinin bir önceki rektörü de zaten Ak Parti Milletvekilinin kardeşiydi, ondan bile randıman alamadınız. Çok sevdiğim bir Bayburtlu hikâyesi var: Bayburtlu İstanbul’a göç etmiş Fatih Çarşamba’da dükkân açmış. Sağa bakmış dola bakmış, herkes bir dini örgüte intisab etmiş, O da bir yere intisab etmiş. Sakal bırakmış, şalvar giymiş, cübbe giymiş. 3 ay 5 ay 8 ay derken bakmış işlerde ne artış var ne eksilme. Sonunda sakalını kesmiş, cübbesini, şalvarını çıkarmış. Komşular merak edip sormuşlar; hayırdır Bayburtlu demişler. Vallahi sakaldan randıman alamadık demiş” ifadelerini kullandı.

Hepsi akıl veriyor

Uysal, ABD’de meydana gelen olaylarla ilgili olarak şunları söyledi: “Demokrat Parti’nin 7 Ocak’ta kuruluşu önemlidir, bugün için daha da önemlidir. Demokrasinin beşiği diye dünyaya demokrasiyi vaaz eden, beyaz adamın sorumluluğu diye Afrika’dan Ortadoğu’ya kadar dünyanın ne kadar kan ve gözyaşı akan ülkesi varsa oralara demokrasi götüreceğim diye yola çıkıp oraları sömüren ABD’nin başkentinde Kongreyi bastılar. Bir dengesizden ABD bile kendini kurtaramıyor yani. Bırakmamak için tüm kurumları yerle bir edecek bir tavır içerisinde. Tahrik ettiği insanlar kongreyi bastı. Türkiye’de kendi zafiyetlerimiz ortada. Sabahtan bu yana bakıyorum; Meclis Başkanından hükümet yetkililerine kadar hepsi akıl veriyorlar. Adeta orada olup biteni izleyince ister istemez düşündüm; ümit ederim ki biz aynı durumu 2023’te yaşamayız.”

FATİH KARAGÖZ - ANKARA