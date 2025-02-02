CHP Genel Başkan Özgür Özel, İzmir’de gündeme dair basın mensuplarının sorularını cevapladı.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine ilişkin Özel, şu değerlendirmeyi yaptı: “2025 yılında sandık gelecek. Sandığın gelmesi için var gücümüzle çalışacağız. Aksi takdirde biz bu milletin önüne bir sandık koyacağız ve bu milletin bu iktidardan artık desteğini çektiğini göstereceğiz. Bunun bir başka yolu yok. Bunun için bütün hazırlıklarımızı yaparken aday belirleme sürecine de başlamış durumdayız. Ortak akıl artık bizim adayımızın belli olması yönünde.” İzmir - Anka

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