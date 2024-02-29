28 Şubat’tan bu yana ne değişti?

DP Milletvekili Salih Uzun, postmodern darbenin yıldönümü ile ilgili “28 Şubat 1997’den bugüne ne değişti diye düşünmek, ya da ne değişmedi diye sormak lâzım” dedi.

Mehmet Kara - ANKARA

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun 28 Şubat’ın yıldönümü dolayısıyla açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uzun “Hiçbir “balans ayarı” yoktur ki; ne adına, ne sıfatla ve ne amaçla yapılıyor olursa olsun, ister üniformalı, ister cübbeli, isterse de kravatlı olsun neticede demokrasi ve hukuk askıya alınıyorsa, uzlaşma yerine çatışma, makul yerine mutlak koyuluyorsa “balans” yapalım derken mutlaka o “şaft” iyiden iyiye kayar. 27 SENE GEÇMİŞ. 28 Şubat 1997’den bugüne ne değişti diye düşünmek, ya da ne değişmedi diye sormak lazım” dedi.

Hâlâ aynı yerdeyiz

Uzun şunları söyledi: Yine herkes “kendine” hak talep ediyor. Yine hiç kimse bir diğeri için özgürlük istemiyor. Hâlâ istediği deveyi pire, istediği pireyi de deve yapabilen bir medya var. Hâlâ sandığa indirgenmiş bir demokrasi var. Çünkü kimse, o Türkiye denen yerin, aslında kendinden bir parça olduğuna kani değil. Çünkü kimse, devlet denen şeyin, gerçekten insan için var olduğuna inanmış değil. Çünkü kimse “hukuk” denen mefhumun ekmeksiz, “ekmek” denen nimetin de hukuksuz elde edilemeyeceğini anlamış değil. Bugün de aynı yerdeyiz. 28 Şubat’la aynı gündeyiz.”