36 milyar dolar deprem parası nereye gitti?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda ülkeyi depreme hazır hale getirmek için toplanan milyarlarca dolar tutarındaki paranın akıbetinin açıklanmasını istedi.

Gazete Duvar’ın haberine göre, Kılıçdaroğlu şunları söyledi: İstanbul’da bir deprem yaşadık. İletişim kurmakta zorlandık. 21.yüzyıldayız. Yapmamız gereken çok şey var. İstanbul’da yaşayıp AKP’ye oy veren vatandaşlarıma seslenmek isterim. Sadece AKP döneminde İstanbul’un depreme dayanıklı hale gelmesi için 17 yılda 36 milyar dolar toplandı. Nereye gitti bu paralar? Soracağım. Vatandaş vergi vermiş, paranın nereye gittiğini soracağız. Yok bunlar ortada. Sadece onu sormuyorum. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yardım topladılar. 309 milyon lira. Defalarca sordum nereye gitti bu paralar? İşin garip tarafı 15 Temmuz mağdurları sormuyor. Niye sormuyorsunuz kardeşim? Beyler yesin diye toplanmadı. Darbeye karşı çıkanlar için toplandı. Demokrasiye sahip çıkanlar için toplandı. İş yandaşlara gelince her türlü para var.