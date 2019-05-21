6 Mayıs 28 Şubat’ın kopyası

Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 19 Mayıs’ta Samsun’da düzenlenen törene neden katılmadığını açıkladı.

Akşener, “Dediler ki Meral Akşener devlet törenine katılmadı. Evet katılmadık çünkü o bir devlet tören değil, iktidar partisinin şovuydu. 6 Mayıs’ta YSK darbesi ile millet iradesine yok sayanların, sonra hadi Samsun’a gidenlerin inandırıcılığı yoktu. Orada AK Parti Genel Başkanı olarak boy gösterdi. Orada yapılan şovu da siyasi kurnazlığı da reddediyoruz” dedi. “Janjanlı törenlerde boy göstermesini biliyorlar. Sonra ben doyurdum diyip vatandaşı azarlıyorlar” diyen Akşener, “Sen buranın ağası değilsin. Türk milleti de senin maraban değil. Bunu aklına yaz! Benim milletim senden önce daha toktu. Benim milletimi semirttiğin 5 mütteahhitle karıştırma. Türk milleti damadın eli ile uçurumun eşiğinde. Hukuk guguk oldu. Ekonomimiz harikalar diyarında yaşayan damadın elinde” şeklinde konuştu.

Hapishane açmayı müjdeliyorlar

Demokrasinin yeniden işlediği, hak ve hürriyetlerin yeniden oluştuğu bir Türkiye hayal olmadığını ifade eden Meral Akşener, “İşi ehline verirsiniz birkaç ay içinde her şey halledilir. İktidar ve küçük ortağı unutturmaya çalışsa da unutmayacağız. 6 Mayıs’ta bir hukuk darbesi yapıldı. Bu, 28 Şubat’ın kopyasıdır. 6 Mayıs’ta milletin iradesi hacklendi. Milletin adamı olarak çıkan zat, millet iradesini murdar etti. Süreci yöneten kişilere baktığımızda cuntaların bile yıkmadığı sandık bunlar tarafından tekmelendi. Bütün o millilik nutukları seçim akşamına kadarmış” diye konuştu. Hükümetin 2019’da eski parayla 9 katrilyon harcayıp 41 yeni hapishane yapacağını, hükümetin bunu da müjde olarak sunduğunu söyleyen İYİ Parti Genel Başkanı Akşener şunları söyledi; “Sizin vazifeniz ülkeyi açlar ve mahkumlar ülkesi yapmak değil. Türkiye hür ve tok insanların ülkesidir. Gitmediğimiz hastaneler, binmediğimiz uçaklar için beşli çeteye ödediğiniz paraları milletin çocuklarına harcayın” ifadelerini kullandı.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA