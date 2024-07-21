6 milyon kişinin borcu silindi

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 1 Ocak 2023 tarihi öncesi asli ve feri toplamı 2 bin lira ve altında olan ve borcu silinen kişi sayısına ilişkin verdiği soru önergesini Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yanıtladı. Bakan şimşek, 6.818.285 mükellefe ait 4.020.616.614,70 TL tutarında borcun silindiğini belirtti.

Gürer’in önergesini cevaplayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun “Diğer Hükümler” başlıklı 10’uncu maddesi kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı Kanun’a göre takip edilen alacaklardan, vadesi 31.12.2022 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde 01.01.2023 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve bir amme borçlusu adına tahakkuk etmiş asli ve fer’i alacakların toplamı tüm tahsil daireleri itibarıyla 2.000 Türk Lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçildiğini ve bu kapsamda 6.818.285 mükellefe ait 4.020.616.614,70 TL tutarında terkin işlemi yapıldığını belirtti. Borç silinse de borçlu sayısı azalmıyor Borç silmenin, icra dairelerindeki dosya sayısını düşürmeye yönelik bir uygulama olsa da sorunun borç silmeyle ortadan kalkmadığını söyleyen Gürer: “Türkiye genelinde icra dosya sayılarındaki artışa işaret ederek, “Bu yıl içinde icra dairelerine sunulan dosya sayısı 4.937.971’e ulaşmış durumda. 6 milyon 818 bin 285 kişinin borcunun silinmesine rağmen icra dosyalarındaki artış devam etmektedir” şeklinde konuştu. Son bir hafta içinde ise icra dosya sayısında dikkate değer bir artış yaşandığı belirten Gürer, “Bu kısa süre içerisinde icra dosya sayısı 111 bin 986 yeni dosya ile artmış durumda. Bu durum, Türkiye’de ekonomik krizin ve AKP iktidarının ekonomi politikalarının vatandaşlar üzerindeki olumsuz etkilerinin bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır” dedi. İstanbul - Sedat Serdar

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