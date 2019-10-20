'AB ile müzakere yapmayacağım'

37 yıl sonra ilk kez Cumartesi günü toplanan İngiltere Parlamentosu, 306'ya karşı 322 oyla kabul ettiği önergeyle fiilen, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının (Brexit) bir kez daha ertelenmesini istedi. Böylece Başbakan Boris Johnson'ın AB'yle vardığı Brexit Anlaşması'nın Cumartesi günü Parlamento'da oylanması engellendi. Johnson ise AB'yle Brexit'in ertelenmesine yönelik bir pazarlık yapmayacağını söyledi.

İktidardaki Muhafazakar Parti'den ihraç edilen milletvekillerinden Oliver Letwin'in önergesi, Johnson'ın AB'yle vardığı anlaşmanın, uygulanmasına yönelik ilgili tüm yasa tasarıları Parlamento'dan geçmesine dek oylanmamasını öngörüyordu. Böylece İngiltere'nin 31 Ekim'de AB'den anlaşma olmadan ayrılmasının önlenmesi amaçlanıyor. Tercihi kritik önem taşıyan Kuzey İrlanda Demokratik Birlik Partisi de, Oliver Letwin'in önergesine destek verdi. Başbakan Johnson ise oylama sonrası AB'yle Brexit'in ertelenmesine yönelik bir pazarlık yapmayacağını ve hiçbir yasanın kendisini buna zorlamadığını söyledi. Oysa Johnson'ın daha önce kabul edilen bir yasa uyarınca, anlaşma bugün onaylanmazsa veya İngiltere Parlamentosu ülkenin AB'den anlaşma olmadan ayrılmasına onay vermezse, birlikten Brexit'in en az 31 Ocak'a kadar ertelenmesini talep etmesi gerekiyor. Corbyn'den Johnson'a: Kararını gözden geçir Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn ise Parlamento'daki oylama sonrası Johnsan'a son kararını gözden geçirme çağrısı yaptı. Corbyn, "Başbakan yasaya uymalı. Artık İngiltere'nin AB'den anlaşma olmadan ayrılması tehdidiyle, kendi anlaşmasına destek için milletvekillerine şantaj yapamaz" dedi. İngiliz hükümeti ise İngiltere'nin 31 Ekim'de AB'den ayrılmasına olanak sağlayacağını söylediği yasa tasarısını Pazartesi günü Parlamento'ya sunacağını açıkladı. Başbakan Johnson, milletvekillerine iki seçenek sunduğunu, bunların da AB'yle vardığı anlaşmayı onaylamaları ya da İngiltere'nin AB'den anlaşma olmadan ayrılması olduğunu söyledi. Avam Kamarası Başkanı John Bercow'un izin vermesi halinde, milletvekilleri Pazartesi günü Brexit Anlaşması'nı oylayabilir. BBC Türkçe

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