Açıklama yapmak için izin mi alınacak?

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez gündemi değerlendirdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un TÜSİAD yönelik sözlerini eleştiren Çömez, “Sayın Bakan sana mı soracak insanlar bu ülkede açıklama yapmak için? Senden müsaade mi alacak? Senin vazifen adaletin tesis edilmesi için orada bakanlık yapmak, ona buna parmak sallamak değil” dedi.

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