Âcil ve âdil bir seçim şart

CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Öztrak, “Türkiye elbette dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girecek kudret ve potansiyele sahiptir. Yeter ki sınırlı kaynaklar 5 yandaş müteahhide ve saray beslemelerine akıtılmasın” dedi. IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nu değerlendiren Öztrak, “Daha da kötüsü, aynı raporun tahminlerine göre gelecek yıl 2022’de, küresel sıralamada bir basamak daha gerileyerek, 22. sıraya düşeceğimiz anlaşılıyor. Tablo açık. Erdoğan Şahsım Hükümeti elinde Türkiye tepetaklak çakıldı” ifadelerini kullandı. Öztrak, “Türkiye elbette dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girecek kudret ve potansiyele sahiptir. Yeter ki sınırlı kaynaklar 5 yandaş müteahhide ve saray beslemelerine akıtılmasın. Bu pespaye düzeni değiştirmek için acil ve adil bir seçimle Erdoğan’ı evine göndermek gerekiyor” dedi. İstanbul - Yeni Asya

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