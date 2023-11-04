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4 KASIM 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Adalet Bakanı: Bunlara müsaade edelim mi?

04 Kasım 2023, Cumartesi 00:04
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazeteci Tolga Şardan’ın tutuklanması hakkında açıklama yaptı.

Gazetecilik suç değildir
Hukuk olmadan hiçbir sorun çözülemez
Yargı gazetecilerle değil çürümüşlükle ilgilensin

Hürriyet’e konuşan Bakan Tunç, şunları kaydetti: “Gazeteci Tolga Şardan, ‘Yargıda çürümüşlüğe ilişkin MİT raporu Cumhurbaşkanlığı’na teslim edildi’ diye bir yazı yazdı. Soruşturma açıldı, gözaltına alınıp tutuklamaya sevk edildi. Burada yargının verdiği kararlara bizim müdahale etmemiz mümkün değil. Burada bir MİT raporundan bahsediliyor. Ancak, İletişim Başkanlığı’nca ortada böyle bir rapor olmadığı açıklandı. Ortada böyle bir rapor olmadığına göre bu bir dezenformasyon ve yalan haber. TCK’nın 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi öngören 217/a (Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu) maddesine göre soruşturma yapılıyor. Hep beraber soruşturmanın neticesini bekleyeceğiz. Hiçbir gazetecinin tutuklanmasına gönlümüz razı olmaz. Herkes istediğini yazabilir. Ama bunun da bir sınırı var. Kişilerin şeref ve haysiyetine dönük, eleştiri sınırını aşan konularda soruşturma açma mecburiyeti var. Olmayan bir MİT raporuna var demek doğru mu? TCK’da halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu var. Aslı astarı olmayan haberleri yazanlar var. Her konuda ahkâm kesiyorlar. Ne olduğunu bilmeden, işin aslını sormadan haber yapıyorlar. Örneğin ‘Ceren Özdemir’i öldüren kişi açık cezaevine alındı’ diye yayın yapıyor. Açıp bir sor doğru mu?  Burada iyi niyetten bahsedebilir miyiz? Bunlara müsaade edelim mi?”

Haber Merkezi

 

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