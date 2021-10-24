Adalet Bakanının hedefi Erdoğan’ı yine Başkan yapmak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AKP Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’nda konuşma yaptı.

2023 yılına giderken aday meselesi üzerinde birilerinin proje yaptığını, mühendislik yapmaya çalıştığını iddia eden Gül, “Milletin adayı Recep Tayyip Erdoğan’dır. 2023 yılında da inşallah milletle yol yürümüş, yürümeye devam edeek Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden Cumhurbaşkanı yaparak 2053 vizyonumuza emin adımlarla ulaşacağız” dedi. Hukukçular 2 kez Cumhurbaşkanlığı yapan Recep Tayyip Erdoğan’ın anayasa değişikliği olmadan bir kez daha cumhurbaşkanlığına aday olamayacağını savunuyor. Haber Merkezi

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