İzmir’in Ödemiş ilçesinde partisi binasının açılışını yapıp ilçe kongresine katılan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, esnafın ve gençlerin derdini dinledi.

Evlilik hazırlığı yaptığını belirten 25 yaşındaki İsmet Yalçın, Bir süt firmasında çalıştığını ve evlilik hazırlığı yaptığını belirten 25 yaşındaki İsmet Yalçın, Babacan’a “Genç olarak ümidimiz kalmadı, adalet istiyoruz. 4 saat mesaiyle birlikte 12 saat çalışıyorum. Devlet, mesai üzerinden benden vergi kesiyor. Ben zaten 3600 TL brüt maaşım üzerinden vergi ödüyorum. Evleneceğim, bunun için mesai yapıyorum, devlet için yapmıyorum. AK Partili olursan işe girersin, değilsen kapı dışarı. Nasıl bir ülkede yaşıyoruz” dedi. Lise son sınıf öğrencisi Gürcan Bayraktar ise Babacan’a fen lisesinde okumasına rağmen laboratuvarı olmayan ilkokul düzeyinde fizikî şartlara sahip bir okulda ders gördüklerini söyleyerek eğitimde fırsat eşitliği istediklerine dikkat çekti. İzmir - Anka

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