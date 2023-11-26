DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “200 TL’lik banknot ilk tedavüle çıktığında 134 dolar ediyordu, hesap ettik 7 dolar ediyor şimdi. Çünkü bu iş biraz hukukla ilgili, adaletle ilgili. Hukuk olmayınca, adalet olmayınca para kaçıyor” dedi.

Babacan, önceki gün Gölbaşı’nda kılınan Cuma namazı sonrası esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Bir vatandaş, “Sıkıntı, sıkıntı, hep sıkıntı... Geç şu devletin başına bu milleti kurtar, bu devleti kurtar” dedi. Babacan, vatandaşa; “Doğru. Biz de bunun için çalışıyoruz” karşılığını verdi. “Sizin döneminizde ülkenin ekonomisi çok iyiydi. Şu anda da dünyanın en iyi ekonomisti bizi yönetiyor” diyen vatandaşa ise Babacan, “‘Şer üçgeni ablukaya almış, hareket edemiyoruz’ diyor” ifadelerini kullandı.bBabacan bir vatandaşın, “Çiftçinin tarımı, hayvancılığı bu paranın değeri ne olacak, sizden bilgi almak istiyorum” sözleri üzerine şunları söyledi: “Keşke iyi olacak diyebilsek. Bizim şu anki yönetimden fazla bir umudumuz yok. Maalesef çiftçi unutuldu. Sürekli ithalat; buğday ithalatı, et ithalatı... Dışardan hazır almak kolaylarına geliyor. Biz de üzülüyoruz.” Ankara - Anka

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