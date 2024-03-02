Adil ve hür bir seçim istiyoruz

Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, “Seçmen listeleri üzerinden oluşan şüphe ve şaibeleri göz önüne aldığımızda Türkiye’de seçimlerin hakim teminatında, hür, eşit ve adil yapıldığını söyleyemeyiz.” dedi.

Altıntaş, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, başta adalet kurumu olmak üzere devlet kurumlarının siyasallaştığını savundu. İnsanların “Ankara’da hakimler var” diyebilmenin keyfini yaşayamadığını söyleyen Altıntaş, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) bazı kararlarını eleştirdi.YSK’nin mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılmasına ilişkin kararını hatırlatan Altıntaş, “YSK’nin verdiği bütün kararların siyasi olduğunu ve hukuki olmaktan uzaklaştığını iddia etmek çok da zor değil. Bugün seçmen listeleri üzerinden oluşan şüpheleri göz önüne aldığımızda Türkiye’de seçimlerin hakim teminatında, hür, eşit ve adil yapıldığını söyleyemeyiz.” diye konuştu. AA

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