Âdil yargılama istiyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik 33 konserden soruşturulma izni verilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Türkiye öyle bir dönem geçiriyor ki yargılamalardan ve soruşturmalardan yorulmuş durumda. Açık ve net ifade edeyim bu yargılamalardan ve soruşturmalardan çekinecek insanlar bence yok. Kendinden şüphesi olan yargılamaktan ya da soruşturulmaktan endişe duyar. Ama milletin bir endişesi var, yargılamaların âdilolup olmadığı konusunda bir takım kaygılar yaşıyor insan. Ama milletin taşıdığı endişe yargılanır soruşturun endişesi değil, bunların âdil bir biçimde yapılıp yapılmadığıdır” dedi.

Ankara - Anka