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22 EKİM 2024 SALI - YIL: 55

Adl-i İlahî soracak hesabını

22 Ekim 2024, Salı 16:46
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirerek “Koca koca sözlerinizin arasına sıkıştırdığınız hamasi nutuklardan birinde Hz. Ömer’den mülhem bir söz etmiştiniz. Muhakkak Adl-i İlahi sizden soracak bunların hesabını” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabında “Nasıl bu hale geldik? Bu Millete matuf hasletleri, vicdanı, insafı, ahlakı nasıl kaybettik? Bu acımasızlık neden?” diye sorarak “Söyleyeyim; AKP iktidarı, iktidarın başı Erdoğan hukuku çiğnedikçe vatandaş çiğnedi. O ‘takmadı’ vatandaş da kanun, nizam takmadı” dedi. Uysal, “Biz ‘İstanbul Sözleşmesini feshetti, kadın cinayetlerinin önünü açtı’ derken o, Toplum Sözleşmesini, bu ülkede vatandaşın devletle ve birbiri ile akdini lağvetti” değerlendirmesinde bulundu.

MİLLETİN HUZURUNU, GÜVENLİĞİNİ ÇALDINIZ

Uysal, “Devr-i iktidarında kendisine biat eden, suçlarına rıza gösteren kim olursa olsun, hangi suçu işlemiş olursa olsun bırakın ceza almayı, taltif edildi. O kendi iktidarını korumak için suç işlerken birileri ona öykünerek vaziyetini, variyetini, varlığını korumak için her türlü suça tevessül etti. Sayın Erdoğan; sanıyor musun 12 bebeğin öldürülmesinde, her gün sokakta işlenen bir cinayette, çocukların, kadınların katledilmesinde sorumluluğunuz yok(?) Bu ülkenin, bu Milletin yalnız alın terini, rızkını çalmadınız. Ahlakını, huzurunu, güvenliğini de çaldınız” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Mayıs 2014 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı “Bu ülkenin başbakanı olarak açıkça ifade ediyorum ki, Dicle’nin kenarında kurdun kaptığı bir koyun bile benim mesuliyetim altındır” sözleri alıntılayan Gültekin Uysal, “Koca koca sözlerinizin arasına sıkıştırdığınız hamasi nutuklardan birinde Hz. Ömer’den mülhem bir söz etmiştiniz. Muhakkak Adl-i İlahi sizden soracak bunların hesabını” dedi.

MEHMET KARA - ANKARA

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