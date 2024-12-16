Adliye binalarımız iyi, ama adalet yok

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, genç avukatlarla bir araya geldiği “Gençlikle Gelecek” adlı programda, “Adliye binalarımız çok güzel ama adalet var mı?” diye sordu ve “Eskiden Türkiye’de herhangi bir şekilde bir hukuksuzluk olduğu zaman buna ses çıkaran çok sayıda insanlar vardı. İyi ki barolar var ama onun yanında ne üniversitelerimiz ne hukuk fakülteleri… Hiç kimseden artık tek bir kelime çıkmaz oldu. Bundan biz utanmalıyız’’ dedi.

ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Ankara Barosu Genç Avukatlar Kurulu ortaklığında, “Gençlikle Gelecek” adlı bir program düzenlendi. ABB Başkanı Mansur Yavaş, 2019’da göreve gelir gelmez Ankara Adliyesi’ne yer aradığını, ancak yeni Ankara Adalet Sarayı’nın Yenimahalle-Demetevler’e yapılması kararı sürecinde hiç kimsenin kendisi ile istişarede bulunmadığını belirterek, şunları söyledi: “Adliye binalarımız çok güzel ama adalet var mı? Bunu tartışmaya kalkarsak çok uzun sürer. Bu konuda aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Çünkü fiilen yaşıyoruz. Yani o hukukçuların hukuksuzluğa ses çıkarmaması, sanki bir şey yokmuş gibi böyle kör ve sağır olmaları hukuk adına utandırıcı. Bu da adalet sistemimizin nereye geldiğini gösteriyor. Demek ki çok güzel adliyeler yapmakla, çok sayıda hukuk fakültesi açmak da adalet olmuyormuş.”

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