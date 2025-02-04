Ahmed eş-Şara Türkiye’de

Suriye’de yeni oluşan hükümetin Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetlisi olarak Ankara’da. Eş-Şara, Suudi Arabistan’dan sonra ikinci yurt dışı ziyaret olarak Türkiye’yi seçerek Ankara ile ilişkilere verdiği önemi gösteriyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre, iki ülke arasında yapılacak en üst düzey temaslarda, Suriye’de yeni siyasî dönemin şekillendirilmesi, güvenlik konularında yapılacak işbirliği gibi konuların ele alınması bekleniyor. Ülkedeki ekonomik toparlanma, sürdürülebilir istikrar ve güvenliğin tesisi için iki ülke tarafından atılacak ortak adımlar değerlendirilecek. Haber Merkezi

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