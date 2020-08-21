Akif Beki: AKP zıddına dönüştü

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde danışmanlığını yapan Karar gazetesi yazarı Akif Beki, AKP’nin geçmişte savunduğu şeylerin zıddını yapmaya başladığını belirtti.

Beki, “AK Parti zıddına dönüştü mü, dönüşmedi mi; siz söyleyin!” düşüncesini dile getirdi. Beki, “Neydi, ne oldu’ derseniz... Bugün muhalefete yönelttiği hemen tüm suçlama ve kınamalara, dün kendisi muhataptı. ‘İç tehdit ve düşman’ gibi gösteriliyordu. Bugün muhalefeti öyle gösteriyor. Ayrımcılığa ve nefret söylemine maruzdu. Erdoğan’la Gül başta, etnik kökenleri bile kara propagandayla dile dolanıyordu. Bugün kendisi, muhaliflerini tersinden bir ayrımcılık ve nefret söylemine maruz bırakıyor” yorumunu yaptı. Beki, “Türkiye’deki antidemokratik ve yasakçı uygulamaları, her platformda göğsünü gere gere dünyaya şikâyet ediyordu.(…) Oysa şimdi; muhalefeti vatan hainliği, dış güç uşağı ve Amerikan projesi olmakla suçlamadığı gün olmuyor” ifadesini kullandı.