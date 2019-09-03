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3 EYLÜL 2019 SALI - YIL: 50

AKP'den ihraç olunan isimler konuştu: AKP siyasi iflasa doğru gidiyor

03 Eylül 2019, Salı 09:52
Eski Başbakan ve AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve yakın çalışma ekibi içinde bulunan Selçuk Özdağ, Abdullah Başçı ve Ayhan Sefer Üstün AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) tarafından kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

AKP'den ihracı istenen isimlerden eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve İstanbul Milletvekili Abdullah Başçı ilk değerlendirmesini Independent Türkçe'ye yaptı.

Selçuk Özdağ kendilerine bir tebliğ yapılmadığını söyledi.

"AKP siyasi iflasa doğru gidiyor"

Hangi gerekçelerle disipline sevk edildiklerini bilmediğini söyleyen Özdağ, "Biz pozitif eleştirilerde bulunduk. Hem AKP iyi olsun hem de AKP ile birlikte Türkiye hem ekonomide hem siyasette hem eğitimde hem de dış politikada iyi olsun istedik. Bizi kesin ihraç talebiyle disiplene vermekle bu aksaklıklar yok olmayacak" şeklinde konuştu.

Ehliyete ve liyakate önem vermeyen tercihlerin sonu siyasi iflastır diyen Özdağ şunları söyledi:

AKP siyasi bir iflasa doğru gidiyor. 2010 yılına kadar sorun çözen bir AKvardı ama 2013'lü yıllardan sonra sorunların çözdüğü bir AKP ile karşı karşıyayız. Biz bu eleştirileri yapmasak bile sokak bizim yaptığımız eleştirileri yapmaya devam ediyor. Biz AKP içinde sessiz yığınların tercümanı, sesi, vicdanı olmaya çalıştık. Bizi susturmak istiyorlar ama söz de karar da milletin.

"MYK'da hür aklın olmadığını gösteriyor"

İhraç talebiyle disipline sevk edilmeyi beklemediğini söyleyen Özdağ, "AKP eleştirilere açık ve özeleştiri yapabilecek kadar da erdemli tavır sergilerdi. Ama son zamanlardaki dil ve üslup eleştirilerimiz arkadaşlarımızı bu yola sevk etmiş olabilir. AKP kuruluş amacına aykırı hareket ediyor" diye konuştu.

İhraç talebinin oy birliğiyle alınmasına ilişkin "Orada hür aklın olmadığını gösteriyor" ifadelerini kullanan Özdağ şöyle devam etti:

Oysa Cumhuriyet, fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller isterdi. İslam da fikirde birlik istemezdi, itikatta birlik isterdi. Arkadaşlarımız bizi tanıyorlar ama orada keşke düşüncelerini objektif bir şekilde söyleselerdi. Bunların tabanını AKP tabanı da millet de yapar. Bizler de yaparız.

"Konuşmaya devam edeceğiz"

"Biz konuştuk, konuşmaya devam edeceğiz. Yanlış gördüğümüz her şeyi dile getirdik" diyen Başçı da "Bu vatan, bu ülke bizim. Biz, doğru bildiklerimizi söyledik buna da devam edeceğiz. Günübirlik siyaset yapmıyoruz. Önümüze bakıp yürüyeceğiz. Herkes hata yapabilir. Hataları söyleyenlerin böyle bir şeyle karşı karşıya kalması şık değil. Herkesin hatası olacaktır, biz hataları, eksikleri, gidilen yolun sıhhatli bir yol olmadığını söyledik. Bunları yaptığımız için şimdi ihraçla karşı karşıyayız" dedi.

MYK'nın istendiği gibi konuşmayanlar hakkında böyle bir karar aldığını söyleyen Başçı, "Bu kararlarla partiyi kurtarmaya çalışıyorlar ama daha da kötüye gidecektir. Dünkü Konya mitingini hep beraber yaşadık. Ama bu gidişatın vatana millete büyük katkılar yapacağını da düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Etiketler: AKP, ihraç, siyaset, çöküş, Türkiye, ekonomi
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