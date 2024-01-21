Akraba kayırmacılığı bir tür yolsuzluktur

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan hakkındaki iddialara ilişkin konuştu.

Davutoğlu, “Nepotizm yani akraba kayırmacılığı, yıllardır dikkati çekmeye çalıştığımız virüs gibi yayılan bir yolsuzluk türüdür! Merkez Bankası Başkanının çerçevesindeki aile müdahalesi iddiaları ile ilgili temel iki soru şudur: Yurtdışında görev yaparken akla bile getirilemeyen aile irtibatları, Türkiye söz konusu olduğunda nasıl sıradan bir olay gibi algılanmaktadır? Neden bir siyasi ya da bürokrat herhangi bir göreve geldiğinde bütün ailesi bir imtiyaz alanı oluşturabilmektedir” açıklamasını yaptı.

Musa Aydın - İstanbul