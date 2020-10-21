"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 EKİM 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Akşener: Mahkeme bir karar verecek

21 Ekim 2020, Çarşamba 18:00
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yozgat'ın Yenifakılı ilçesindeki iş yerlerini gezerek esnafla sohbet etti, Yenifakılı Belediye Başkanı Soner Yalçın'ı ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı. Akşener, daha sonra geçtiği Kayseri'nin İncesu ilçesinde esnaf ziyaretinin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Türkiye'de 20 Ocak 2020'den itibaren ilçe ilçe esnafı gezdiğini belirten Akşener, "Esnaf gezme sebebim oy istemek amaçlı değil, propaganda yapmıyorum, iktidarı yermiyorum. Unutulmuş esnafı görüyoruz, üzerine perde örtülmüş esnafı dinliyoruz, sorunlarını meclise getiriyoruz." diye konuştu.

Akşener, esnafın sorunlarına dikkati çektiklerine değinerek esnafın görünmesini sağladıklarını aktardı.

Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde de esnafların sorunları dinlediklerini anlatan Akşener, "Pandemi sürecinde İç Anadolu'dan başladım. Aksaray'a gitmiştim, 1,5-2 ay oluyor. Aksaray'daki şikayetlerin Yenifakılı'ya geldiğim zaman 1,5-2 ayda bu derece derinleştiğini şaşkınlıkla ve çok üzüntüyle gördüm. Benimle olanlar gördüler, yani ağlayan esnaflarımız oldu. Şimdi özellikle çiftçinin, süt üreticilerinin, besicilerin çok büyük şikayeti var. Var oğlu var." ifadelerini kullandı.

Akşener, siftah yapmayan esnaflarla karşılaştıklarını dile getirerek, "Şimdi burada da aynı yöntemle esnaflarımızı ziyaret ettim. Bu nedenle buradayım ama görüyorum ki işsizlik gençlerde çok feci vaziyette. Esnafımızın oğlu babasına yardım ediyordu, '24 yaşındayım, imkan bulursam Türkiye'yi terk edeceğim' dedi. Umudu yok, gelecekle ilgili hayali yok ve Türkiye'de ekonomik manada yaşamaktan büyük endişe taşıyor. Dolayısıyla bunları sizlerin ve meclis aracılığıyla kamuoyuna mal edip burayı dikkati çekmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Kim kimden dertliyse yüz yüze konuşma daha faydalı"

Bir gazetecinin İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın disipline sevk edilmesinin söz konusu olup olmadığını ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yla ilgili sözlerinin sorulması üzerine Akşener, şöyle devam etti:

"Şimdi bu konuyu ne burada ne İncesu'da çok enteresan ne de Yenifakılı'da bana soran olmadı. Tabii medyanın ilgisini çekiyor fakat vatandaşın derdi başka. Bizim netice itibarıyla keşke medya ya da sosyal medya üzerinden dertlerimizi paylaşmak yerine, derdimizi anlatmak yerine telefon açıp ya da gelip yan yana kim kimden dertliyse yüz yüze konuşmanın daha faydalı olacağını siyasi hayatım boyunca düşünmüşümdür. O yapılamadı, kamuoyuna mal oldu ama vatandaşın derdiyle hiç yan yana gelmiyor. Beni takip ettiniz, yani gazeteci haklı soruyu sormaya ama vatandaş böyle bir soru sormuyor. Vatandaş oğlunun Türkiye'yi terk etmesiyle ilgili duyduğu endişesini ağlayarak söylüyor. Süt hayvanı besiciliği yapan süt üreticisi gözleri dolu dolu 'Şunu mecliste dile getirin' diyor. Dolayısıyla şimdi bu soruyu cevaplamayı bu insanlara karşı ayıp hissediyorum. Onun için görelim Mevlam neyler. neylerse güzel eyler."

"Mahkeme bir karar verecek, o zaman akla kara birbirinden ayrılacak"

Akşener, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunduğunu hatırlatması üzerine, "Yani Buğra Bey kendisiyle ilgili iddia sahiplerinin hukuk yoluyla iddialarını ispatlamaları için bir fırsat tanıyor. Bu çok önemli bir şey. Şimdi iddia sahipleri gidecek, mahkemede ellerinde varsa bilgi, belge neyse onları bildirecekler. Mahkeme bir karar verecek, o zaman akla kara birbirinden ayrılacak." dedi.

Akşener, bir gazetecinin bu konuyla ilgili bir tasarrufunun olup olmayacağı sorusunu İngilizce olarak "No comment (Yorum yok)" şeklinde espriyle yanıtladı.

AA

Okunma Sayısı: 313
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tarımda yerli üretime darbe

    Doğal gaz faturalarını düşürmenin yolu

    İslam karşıtlığına tepki

    ‘Helal gıda’dan rahatsız oldu

    Bakanlık ambargoya neden sessiz?

    Kovid-19 salgınında dünya genelinde son 24 saat

    21 köy ve 1 kasaba daha Ermenistan işgalinden kurtarıldı

    NATO'dan 'Dağlık Karabağ' açıklaması

    Koca: Bugün 2000'den fazla yeni tespit edilmiş hastamız var

    Berlin'de tepki çeken olay

    'Maçların yüzde 30 seyirciyle oynanmasını talep ediyoruz'

    Akşener: Mahkeme bir karar verecek

    Aşı Bilimi Derneği'nden Kovid-19 aşısına ilişkin açıklama

    Denetimler devam ediyor

    Instagram'ın güvenlik açığını keşfetti, 10 bin dolar ödül kazandı

    İkinci araştırma başladı: Türkiye'de Kovid-19 görülme sıklığı belirlenecek

    Azerbaycan'ın topraklarını kurtarma operasyonu devam ediyor

    Fransa’da bir skandal daha!

    Ürdün'de yeniden sokağa çıkma yasağı kararı

    Hz. Ömer adaletinin neresindeyiz?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bir siyasî deprem daha mı geliyor?
    Faruk ÇAKIR

    Küstüren hutbe olur mu?
    Ahmet BATTAL

    Terörist damgası kullanıcıları
    Genel

    Tarımda yerli üretime darbe
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Makbul duâ saati ne zamandır?
    Ali FERŞADOĞLU

    Musîbetler insanlığı İslâma mı hazırlıyor?
    Mikail YAPRAK

    Nerede bu millet?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Amasya Protokolü ayrı, Tamimi ayrı
    Genel

    Ölüm insana çok yakın

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.