Akşener: Mahkeme bir karar verecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yozgat'ın Yenifakılı ilçesindeki iş yerlerini gezerek esnafla sohbet etti, Yenifakılı Belediye Başkanı Soner Yalçın'ı ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı. Akşener, daha sonra geçtiği Kayseri'nin İncesu ilçesinde esnaf ziyaretinin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Türkiye'de 20 Ocak 2020'den itibaren ilçe ilçe esnafı gezdiğini belirten Akşener, "Esnaf gezme sebebim oy istemek amaçlı değil, propaganda yapmıyorum, iktidarı yermiyorum. Unutulmuş esnafı görüyoruz, üzerine perde örtülmüş esnafı dinliyoruz, sorunlarını meclise getiriyoruz." diye konuştu.

Akşener, esnafın sorunlarına dikkati çektiklerine değinerek esnafın görünmesini sağladıklarını aktardı.

Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde de esnafların sorunları dinlediklerini anlatan Akşener, "Pandemi sürecinde İç Anadolu'dan başladım. Aksaray'a gitmiştim, 1,5-2 ay oluyor. Aksaray'daki şikayetlerin Yenifakılı'ya geldiğim zaman 1,5-2 ayda bu derece derinleştiğini şaşkınlıkla ve çok üzüntüyle gördüm. Benimle olanlar gördüler, yani ağlayan esnaflarımız oldu. Şimdi özellikle çiftçinin, süt üreticilerinin, besicilerin çok büyük şikayeti var. Var oğlu var." ifadelerini kullandı.

Akşener, siftah yapmayan esnaflarla karşılaştıklarını dile getirerek, "Şimdi burada da aynı yöntemle esnaflarımızı ziyaret ettim. Bu nedenle buradayım ama görüyorum ki işsizlik gençlerde çok feci vaziyette. Esnafımızın oğlu babasına yardım ediyordu, '24 yaşındayım, imkan bulursam Türkiye'yi terk edeceğim' dedi. Umudu yok, gelecekle ilgili hayali yok ve Türkiye'de ekonomik manada yaşamaktan büyük endişe taşıyor. Dolayısıyla bunları sizlerin ve meclis aracılığıyla kamuoyuna mal edip burayı dikkati çekmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Kim kimden dertliyse yüz yüze konuşma daha faydalı"

Bir gazetecinin İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın disipline sevk edilmesinin söz konusu olup olmadığını ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yla ilgili sözlerinin sorulması üzerine Akşener, şöyle devam etti:

"Şimdi bu konuyu ne burada ne İncesu'da çok enteresan ne de Yenifakılı'da bana soran olmadı. Tabii medyanın ilgisini çekiyor fakat vatandaşın derdi başka. Bizim netice itibarıyla keşke medya ya da sosyal medya üzerinden dertlerimizi paylaşmak yerine, derdimizi anlatmak yerine telefon açıp ya da gelip yan yana kim kimden dertliyse yüz yüze konuşmanın daha faydalı olacağını siyasi hayatım boyunca düşünmüşümdür. O yapılamadı, kamuoyuna mal oldu ama vatandaşın derdiyle hiç yan yana gelmiyor. Beni takip ettiniz, yani gazeteci haklı soruyu sormaya ama vatandaş böyle bir soru sormuyor. Vatandaş oğlunun Türkiye'yi terk etmesiyle ilgili duyduğu endişesini ağlayarak söylüyor. Süt hayvanı besiciliği yapan süt üreticisi gözleri dolu dolu 'Şunu mecliste dile getirin' diyor. Dolayısıyla şimdi bu soruyu cevaplamayı bu insanlara karşı ayıp hissediyorum. Onun için görelim Mevlam neyler. neylerse güzel eyler."

"Mahkeme bir karar verecek, o zaman akla kara birbirinden ayrılacak"

Akşener, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunduğunu hatırlatması üzerine, "Yani Buğra Bey kendisiyle ilgili iddia sahiplerinin hukuk yoluyla iddialarını ispatlamaları için bir fırsat tanıyor. Bu çok önemli bir şey. Şimdi iddia sahipleri gidecek, mahkemede ellerinde varsa bilgi, belge neyse onları bildirecekler. Mahkeme bir karar verecek, o zaman akla kara birbirinden ayrılacak." dedi.

Akşener, bir gazetecinin bu konuyla ilgili bir tasarrufunun olup olmayacağı sorusunu İngilizce olarak "No comment (Yorum yok)" şeklinde espriyle yanıtladı.