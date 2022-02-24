Almanya Başbakanı'ndan Putin'e 'saldırıları durdur' çağrısı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Ukrayna'ya yönelik saldırıları acilen durdurma çağrısı yaptı.

Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Putin'in, Ukrayna'daki sayısız insanın hayatını tehlikeye attığını söyleyen Scholz, Rus liderden saldırıları bir an önce durdurmasını istedi. Almanya Başbakanı, Putin'in askeri birlikleri Ukrayna'dan tamamen geri çekmesi gerektiğini belirtti. AB liderleriyle görüşmek üzere bugün Brüksel'e gideceğini söyleyen Scholz, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile konuştuğunu ve destek mesajı verdiğini söyledi.

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