Arınç: AKP'den ayrılanlara hain sıfatını yakıştıramam

Bülent Arınç, Ali Babacan ve beraberindekilere hain denilmesini eleştirerek, "Ben onlara birilerinin yaptığı gibi hain sıfatını kesinlikle yakıştıramam. Bu sıfatı gelişi güzel kullananlarının kendileri o sıfata daha layıktır." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasını ve AKP'deki ayrılıkları yorumladı.

"Babacan ve beraberindekilere hain diyen o sıfata kendi layıktır"

Arınç, Ali Babacan ve beraberindekilere hain denilmesini eleştirerek, "Ben onlara birilerinin yaptığı gibi hain sıfatını kesinlikle yakıştıramam. Bu sıfatı gelişi güzel kullananların kendileri o sıfata daha layıktır." diye konuştu.

'5-6 yıl sonra bu davanın açılması bir zorlamadır'

Arınç, Kaftancıoğlu'na attığı tweetler nedeniyle verilen 9 yıl 8 aylık cezaya ilişkin, "Bu ceza onu beş misline çıkartır. İmamoğlu'nun yükselmesinin bir benzerini Kaftancıoğlu yaşar." yorumunu yaptı.

Arınç, son süreçte Canan Kaftancıoğlu'nun yerini daha da sağlamlaştırdığını ifade ederken, hapis cezası verilen tweetler ile ilgili "İfade özgürlüğüne giriyorsa ben buna tahammül etmek zorundayım" yorumunu yaptı.

"5-6 yıl sonra bu davanın açılması bir zorlamadır" diyen Arınç, Kaftancıoğlu davasının yurtdışında Türkiye'nin itibarında eksi puana neden olacağını da ileri sürdü.

'Bunlar temiz insanlardır'

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun AKP'den ayrılarak yeni parti kurma çalışmalarını da yorumlayan Arınç, 'hain' sıfatının kullanılmasına karşı çıktı.

Ali Babacan'ın 100 yıllık aile müessesesini bırakarak AKP'nin kuruluşunda yer aldığını ifade eden Arınç, şunları söyledi:

Ali Babacan 100 yıllık bir müesseseyi bırakıp AKP'ye geldi. Onun yanında ismi geçen arkadaşlarımız çok sevdiğimiz, çok değerli arkadaşlarımız. Ben onlara birilerinin yaptığı gibi hain sıfatını kesinlikle yakıştıramam. Bu sıfatı gelişi güzel kullananlarının kendileri o sıfata daha layıktır. Bunlar temiz insanlardır. Ama siyasette yanlış yapıyorlar. Yanlışlarını söylemeliyiz, vazgeçirmek için ne gerekiyorsa yapmalıyız.

Erdoğan "İhanetin bedelini öderler" demişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Temmuz ayının sonunda partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda AKP içinden ayrılarak yeni parti kurma hazırlığında olan Ali Babacan'a isim vermeden göndermede bulunmuştu. Erdoğan, "Birileri parti kuruyormuş hiç bunları kafanıza takmayın. Bu tür ihanetlerin içerisinde olanlar bu işin bedelini de ağır öderler." demişti.

AKP'den ihraç işlemleri başlatılan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve beraberindekileri eleştiren Arınç, şunları söyledi:

Son zamanlarda sayın Davutoğlu ve yanındaki arkadaşları, bizim şu andaki il ve ilçe başkanlarımızı sık sık arayarak, 'Bizimle beraber misiniz?' diye soruyorlarmış. Bu çok yanlış bir şey.