"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 EYLÜL 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Arınç: AKP'den ayrılanlara hain sıfatını yakıştıramam

09 Eylül 2019, Pazartesi 18:44
Bülent Arınç, Ali Babacan ve beraberindekilere hain denilmesini eleştirerek, "Ben onlara birilerinin yaptığı gibi hain sıfatını kesinlikle yakıştıramam. Bu sıfatı gelişi güzel kullananlarının kendileri o sıfata daha layıktır." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasını ve AKP'deki ayrılıkları yorumladı.

"Babacan ve beraberindekilere hain diyen o sıfata kendi layıktır"

Arınç, Ali Babacan ve beraberindekilere hain denilmesini eleştirerek, "Ben onlara birilerinin yaptığı gibi hain sıfatını kesinlikle yakıştıramam. Bu sıfatı gelişi güzel kullananların kendileri o sıfata daha layıktır." diye konuştu.

'5-6 yıl sonra bu davanın açılması bir zorlamadır'

Arınç, Kaftancıoğlu'na attığı tweetler nedeniyle verilen 9 yıl 8 aylık cezaya ilişkin,  "Bu ceza onu beş misline çıkartır. İmamoğlu'nun yükselmesinin bir benzerini Kaftancıoğlu yaşar." yorumunu yaptı.

Arınç, son süreçte Canan Kaftancıoğlu'nun yerini daha da sağlamlaştırdığını ifade ederken, hapis cezası verilen tweetler ile ilgili "İfade özgürlüğüne giriyorsa ben buna tahammül etmek zorundayım" yorumunu yaptı.

"5-6 yıl sonra bu davanın açılması bir zorlamadır" diyen Arınç, Kaftancıoğlu davasının yurtdışında Türkiye'nin itibarında eksi puana neden olacağını da ileri sürdü.

'Bunlar temiz insanlardır'

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun AKP'den ayrılarak yeni parti kurma çalışmalarını da yorumlayan Arınç, 'hain' sıfatının kullanılmasına karşı çıktı. 

Ali Babacan'ın 100 yıllık aile müessesesini bırakarak AKP'nin kuruluşunda yer aldığını ifade eden Arınç, şunları söyledi:

Ali Babacan 100 yıllık bir müesseseyi bırakıp AKP'ye geldi. Onun yanında ismi geçen arkadaşlarımız çok sevdiğimiz, çok değerli arkadaşlarımız. Ben onlara birilerinin yaptığı gibi hain sıfatını kesinlikle yakıştıramam. Bu sıfatı gelişi güzel kullananlarının kendileri o sıfata daha layıktır. Bunlar temiz insanlardır. Ama siyasette yanlış yapıyorlar. Yanlışlarını söylemeliyiz, vazgeçirmek için ne gerekiyorsa yapmalıyız.

Erdoğan "İhanetin bedelini öderler" demişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Temmuz ayının sonunda partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda AKP içinden ayrılarak yeni parti kurma hazırlığında olan Ali Babacan'a isim vermeden göndermede bulunmuştu. Erdoğan, "Birileri parti kuruyormuş hiç bunları kafanıza takmayın. Bu tür ihanetlerin içerisinde olanlar bu işin bedelini de ağır öderler." demişti. 

AKP'den ihraç işlemleri başlatılan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve beraberindekileri eleştiren Arınç, şunları söyledi:

Son zamanlarda sayın Davutoğlu ve yanındaki arkadaşları, bizim şu andaki il ve ilçe başkanlarımızı sık sık arayarak, 'Bizimle beraber misiniz?' diye soruyorlarmış. Bu çok yanlış bir şey. 

Etiketler: Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, AKP, Bülent Arınç
Okunma Sayısı: 282
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    NATO, ABD'nin Taliban ile barış müzakerelerini sonlandırmasına tepki gösterdi

    Cumhurbaşkanı büyükşehir belediye başkanlarını külliyeye davet etti

    BM'den Myanmar'a iş birliği çağrısı

    İsrail saldırılarında gazetecileri de hedef alıyor

    AB'den Türkiye'ye 'sığınmacı' tepkisi

    Merkez Bankası beklentisine göre dolar yıl sonunda 6'ya yükselecek

    Arınç: AKP'den ayrılanlara hain sıfatını yakıştıramam

    STK'lardan Diyarbakır annelerine destek

    Hakkari'de şehit olan Yasin Sarı ebediyete uğurlandı

    BM: İklim değişikliği küresel bir tehdit haline geldi

    'Kerbela'yı doğru okumalı, doğru anlamalı ve Kerbela'dan doğru dersler çıkarmalıyız'

    Bodrum'daki kaçak yapılarla ilgili yeni gelişme

    Milliler yenilmesine rağmen olimpiyat elemesine katılma hakkı kazandı

    Halit Ayar'ın katil zanlıları tutuklandı

    Cammu Keşmir'de gazeteciler de engelleniyor

    ABD'nin terör bölgesine sevkiyatları devam ediyor

    Milli Takım 2'de 2 yapmak istiyor

    Hong Kong yönetiminden ABD'ye: İç işlerimize karışma

    Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Aşure Günü’nde neler yaşanmıştır? Neler yapılması tavsiye edilir?
    Mehmet KARA

    İhraç peşinden neyi getirir?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Evlâdın babasına karşı hakkı var mıdır?
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Üstad ile Van’da vuslat
    Şükrü BULUT

    Tarikatlar, dinî cemaatler ve demokrasi...
    Feyzullah ERGÜN

    Sağlığın korunmasında tuzun önemi
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bize ne oldu?
    Risale-i Nur'dan

    Geçmişine elmas gibi nimetler dizilmiş
    Yeni Asya'dan Size

    Kampanyalarımız

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.