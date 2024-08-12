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12 AĞUSTOS 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Arınç’tan Kurtulmuş’a Can Atalay çağrısı

12 Ağustos 2024, Pazartesi 00:05
TBMM eski Başkanı ve eski Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına rağmen Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’ın tahliye edilmemesi ve vekilliğinin düşürülmesi hakkında açıklama yaptı.

Arınç, TBMM Başkanı Kurtulmuş’a seslenerek “Lütfen kendi iradenizle, hukuk düşüncenizle, siyasî birikiminizle bu işi daha fazla uzatmadan çözüme kavuşturalım. Bu onurlu işi bir başkasına havale etmeyelim” dedi. Arınç, “Bugün önemli bir kararla karşı karşıyasınız. Bana düşen sizi dostça ikaz ederek Sayın Can Atalay’ı meclise davet edip ant içmesini temin etmenizdir. Bu kişi seçildi, mazbatasını aldı. Meclise geldi, meclis komisyonlarına seçildi fakat ant içmesi mümkün olmadı. Şu anda yasama görevine katılamıyor. Anayasa Mahkemesi’nin bu kadar kesin ve kati kararlarına karşı direnmenin hiçbir haklı gerekçesi yoktur” ifadelerini kullandı.

İstanbul - Seyhan Şentürk

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Mahkeme topu Meclise attı

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen ancak hapishaneden çıkarılmayan Can Atalay’ın tahliye başvurusuna ilişkin kararını verdi.

Mahkeme, sorumluluğun Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde olduğunu belirtti ve ‘karar verilmesine yer olmadığına’ hükmetti. TİP’ten milletvekili seçildikten sonra tutuklu olduğu Gezi davası gerekçe gösterilerek hapishaneden tahliye edilmeyen Atalay, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu. AYM’nin verdiği hak ihlali kararının ardından yapılan tahliye başvurusu, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne gönderildi. Yargıtay, Gezi davasında hükümlerin onandığını belirterek, AYM’nin kararını tanımadı ve tahliye talebi reddedildi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin verdiği karar bir kez daha AYM’ye taşındı. Gazete Duvar’dan Can Bursalı’nın haberine göre; AYM’nin verdiği ikinci hak ihlali kararı, önce İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne oradan da Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne gönderildi. Yargıtay, ikinci hak ihlali kararını da tanımadı.

Haber Merkezi

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