'Bakanlıklar vekâletle yönetiliyor'

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ‘vekâleten görev yapan yönetici’ sayısını Bakan Ziya Selçuk’a sordu. Gürer, “MEB gibi önemli bir bakanlıkta dahi, üst düzeydeki yönetimin vekâlet ile sağlanması ve bunun çok yüksek miktarda olması düşündürücüdür” dedi.

Gürer, Bakan Ziya Selçuk’a “Bakanlığınızda vekâleten görev yapan yönetici sayısı kaçtır? Görevleri nedir? Ne kadar süredir vekâleten görev yapmaktadır?” sorusunu yöneltti. Gürer’in önergesini cevaplayan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, merkez teşkilâtlarında 5 genel müdür ve 70 şube müdürünün vekâleten görev yaptığını açıkladı. Selçuk, taşra teşkilâtlarında ise 8 il millî eğitim müdürü, 4 il müdür yardımcısı, 76 ilçe müdürü ve 13 şube müdürünün de vekâleten görevlerini sürdürdüklerini belirtti.

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