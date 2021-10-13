Başarısız olduğumuzun göstergesi

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu basın toplantsında gündemi değerlendirdi.

Konuşmasında geçtiğimiz hafta Azez’de şehit olan polislere değinen Karamollaoğlu “Artık terör bitti’ derken her hafta şehit haberleri almaya devam ediyoruz maalesef. Bu terörle mücadelede başarısız olduğumuzun bir göstergesidir” diye konuştu. Türkiye’nin kalkınması için en önemli meselenin üretim olduğunu belirten Karamollaoğlu, “Bunu yaparken de çevreyi asla tahrip etmemeliyiz Devlet, yatırımcının çevreyi koruma tedbirlerinde gerekli olan maddi külfetlerine destek olmalıdır” ifadesini kullandı.

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