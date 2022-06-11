BBP’de “yağma ve talan” krizi

Ankara’daki Konya Tanıtım Günleri’ne katılan BBP lideri Mustafa Destici’nin AK Partili Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tarafından isminin anılmaması üzerine partiden tepki geldi.

Gazete Duvar’ın haberine göre, BBP MKYK Üyesi Kazım Birtane, “Sizin yağma ve talan düzeninizi unuttuk sanmayın. Her türlü hırsızlığa, liyakatsizliğe, kötü ekonomi yönetimine rağmen devletin yönetimi CHP-HDP bloğunun kontrolüne geçmesin diye millet için Cumhur İttifakı bloğunda yer almaya gayret ediyoruz” yorumunda bulundu.

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