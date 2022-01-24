Bebekler bile kötü yönetimin bedelini ödüyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla elektrik ve doğal gaz faturalarına gelen zamlara tepki gösterdi.

Babacan, “Doğal gaz faturası 250 liradan 1000 liraya çıkan Ayşe Hanım’ın sözleri iç parçalıyor: ‘Bir bebeğimiz dünyaya geldi ve doğal olarak doğal gazı biraz açmak zorunda kaldık. Gerçek anlamda ısınsak ne olacaktı düşünemiyoruz’. Yeni doğan bebekler bile bu kötü yönetimin bedelini ödüyor” dedi. Vatandaşın paylaştığı bir doğal gaz faturasını alıntılayan Babacan, “Çarşıya inip esnafı dükkânında ziyaret edemeyen Cumhurbaşkanı, bari vatandaşın sosyal medyadaki feryadını okusa da öğrense. Millet ile esnafı karşı karşıya getireceğine, şapkasını önüne koysa” ifadelerini kullandı. Ankara - Ahmet Terzi

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