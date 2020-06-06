Bedel sırası bize geldiyse öderiz

CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Berberoğlu gözaltına alınmadan önce İstanbul’a gidiş yolunda neler yaşandığını anlattı.

Tanrıkulu, TBMM’deki fezlekenin okunmasının ardından Beberoğlu’yla birlikte Ankara’dan İstanbul’daki evine gitmek üzere yola çıktıklarını ifade etti. Cumhuriyet’in haberine göre, Tanrıkulu, Berberoğlu’nun yol boyunca son derece moralli olduğunu belirterek hakkında verilen kararla ilgili olarak, “Hukuksal süreç siyasal süreçle zehirlendi. Bunu hep ifade ediyordum zaten. Ödenmesi gereken bir bedelse, bu bedeli ödeme sırası bize gelmişse öderiz!” dediğini aktardı. Tanrıkulu, Berberoğlu’nun bu sürecin sonunda Türkiye’nin demokratikleşmesine katkısı olması durumunda çok mutlu olacağını ifade ettiğini belirtti.

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