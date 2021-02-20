'Beni millet seçti'

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na “terör örgütü propagandası yapma” suçundan verilen 2,5 yıl hapis cezasını onadı.

Bunun üzerine ilk değerlendirmesini twitter hesabı üzerinden yapan Gergerlioğlu, “Beni zulmedenler seçmedi ki milletvekilliğim bitsin. Seçilmeden önce de bu milletin her sorunu için vardım. Beni milletin zulme uğrayan tüm fertleri seçti, herkes için milletvekili oldum. Milletinvekilliği uyduruk siyasî kararlarla düşmez ki! İnsan hakları kazanacak” dedi.

Karşı oy: Yargılama da, suç kapsamı da hatalı

HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na verilen hapis cezası Yargıtay tarafından oy çokluğuyla alınan onama kararına şerh düşen Yargıtay üyesi, Gergerlioğlu hakkındaki yargılamanın milletvekili seçilmesinin ardından durdurulması gerektiğine işaret etti. Üye, “Karşı oy yazısına göre kararda suç kapsamı da yanlış” dedi. Gergerlioğlu’nun Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapması bekleniyor.

Gergerlioğlu kararı AYM kararlarına aykırı

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanlığı’ndan, Yargıtay’ın milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu kararının AYM kararlarına aykırı olduğu açıklaması yaptı. Terör örgütü propagandasını yapma suçundan dolayı Gergerlioğlu hakkında Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası, istinaf başvurusunun esastan reddi sonrası, Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onanarak kesinleştiği kaydedilen açıklamada, “Sn. Gergerlioğlu’nun bir haber linkini alıntılayarak yapmış olduğu paylaşımın suç teşkil edip etmemesi bir yana mahkûmiyet kararının kesinleştiği dönemde Sn. Gergerlioğlu halen milletvekili sıfatına sahiptir. Karar AYM ve Yargıtay içtihatlarına aykırıdır. Sn. Gergerlioğlu, seçimden önce işlenmiş bir suç iddiası ile yargılanmaktadır. Soruşturma açıldıktan sonra 2018 yılı içerisinde yapılan genel seçimlerde milletvekili seçildiği göz önüne alındığında, yasama dokunulmazlığı gözetilerek hakkında durma kararı verilmesi gerekirken, Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay’ın ilgili dairesi bu hususu dikkate almamıştır” ifadeleri kullanıldı.