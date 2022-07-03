CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Ankara Gençlik Parkı Kültür Merkezi ‘Büyük Sahne’ salonunda AVAZ Araştırma ve Strateji Merkezi’nin düzenlediği ‘Adalet’ konulu panele katıldı.

Karaca, burada yaptığı konuşmanın bir bölümünde, “Geçtiğimiz günlerde bütçe hakkı, toplumun, milletin elinden gasp edilen bütçe hakkını kullanamayan millet Meclis’ten bir bütçe geçtiğini duydu. Yüzde 40 kamu çalışanlarına zam geldi. Asgari ücrete yüzde 30 zam geldi. Fakat toplumda bu görüşmeler yapılırken vicdanlar bunu çok kabul etmedi. Beşli çetelere, 128 kez vergi affı getirip o bütçede benzin, akaryakıt ve doğalgaza 47 milyar daha vergi alınacağının düzenlenmesi vergide adaletsizliği körükledi. Belli bir kesimden 128 kez ‘vergi almayacağım senden’ deyip affediyorsun ama 2021 yılında bir yıl boyunca ‘31,5 milyar lira sizden ÖTV alacağım’ diyorsun. Altı ayda bunu toplayıp kalan altı ay için ‘47 milyar lira daha alacağım’ diyorsun. Vergide adaletsizliktir bu.” dedi.

Haber Merkezi