Beştepe yapımı yerli ve millî kriz var

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gaziantep mitinginde konuştu.

Babacan, vatandaşlardan şükretmelerini isteyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı “Memleketi o eski karne günlerine döndürdüler. Bu ülke buna layık değil. Gazi şehirdeyiz. (...) Sabır nedir? Şükür nedir? Onu da bu millet çok iyi biliyor. Hani arada diyor ya ‘sabır, şükür.’ Merak etmesin bu millet sabretmeyi de şükretmeyi de çok iyi biliyor. Ondan öğrenecek değil. Ama şimdi burada bir durun bakalım. Kurtuluş Savaşı günlerindeki yokluğa mı geri dönüyoruz. Ülkemiz işgal altında falan değil, çok şükür. Siz bu insanları savaş günlerinin yokluğuna mahkûm ediyorsunuz. Ondan sonra ‘sabredin, şükredin’ diyorsunuz. Amennah sabır, şükür bizim kültürümüzdür. Ancak bu ülkeyi bu hale siz düşürdünüz. Beştepe’dekilerin hepimizin cebine, kesesine açtığı savaşı saymazsak ülkede çok şükür savaş mavaş yok. Ortada Beştepe yapımı yerli ve milli bir kriz var. Ortada bir el yapımı, ev yapımı kriz var” diye eleştirdi.

Ankara - Anka