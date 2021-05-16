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16 MAYIS 2021 PAZAR - YIL: 52

Biden'dan Netanyahu'ya destek mesajı

16 Mayıs 2021, Pazar 16:53
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, cumartesi günü İsrail ve Filistin liderleriyle telefon diplomasisi gerçekleştirdi.

Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya "terörist gruplara karşı kendilerini savunma hakkını desteklediğini" söylerken, Filistin Devlet Başkanı Abbas'a "Hamas roketlerinin son bulması gerektiğini" vurguladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamalarda, iki liderle de gerçekleştirilen konuşmalar hakkında bilgi paylaşıldı.

Göreve geldiğinden bu yana ilk defa Filistin Devlet Başkanı'yla konuşan Joe Biden, "Filistin halkının hak ettiği itibar, güvenlik, özgürlük ve ekonomik fırsat" için çalışmaları sürdüreceğini belirtti. Açıklamada, Biden'ın iki devletli çözümü desteklediğini ve bunun kalıcı bir çözüm için en iyi yol olduğunu vurguladığı kaydedildi.

Biden ayrıca, Gazze ve Batı Şeria'ya yapılan insani yardımları yeniden başlatacaklarını açıkladı. Söz konusu yardımlar, eski Başkan Trump döneminde sonlandırılmıştı.

Biden İsrail'e desteğini yineledi

Çatışmalarda İsrail'e desteğini çok defa açıkça ifade eden Biden, Netanyahu ile görüşmesinde de desteklerini yineledi.

Konuşmayla ilgili paylaşılan basın bildirisinde, "Başkan Biden, Hamas ve Gazze'deki diğer terör gruplarının roket saldırılarına karşı İsrail'in kendini koruma hakkına güçlü desteğini bir kez daha dile getirdi. Biden, İsrail'deki şehir ve bölgelere yönelik bu rastgele saldırıları kınadı" ifadelerine yer verildi.

Biden, AP ve El Cezire gazetecilerinin çalıştığı binanın İsrail saldırısıyla yıkılmasına doğrudan atıfta bulunmasa da, gazetecilerin güvenliği ve emniyeti konusundaki endişelerini dile getirdi.

Amerikan başkanı, çatışmalarda aralarında çocukların da bulunduğu İsrailli ve Filistinli sivillerin yaşamını yitirmesi nedeniyle duyduğu endişeyi her iki devlet liderine de iletti.

Demokrat Parti vekillerinden Biden'a tepki

Diğer yandan ABD Başkanı Joe Biden'ın tutumu, kendi partisi üyeleri arasında da tepkilere neden oldu.

New York Vekili Ocasio-Cortez, gazetecilerin bulunduğu binanın yıkılmasına ilişkin yaptığı bir paylaşımda "Bu, ABD'nin desteğiyle oluyor. Hiçbir sözcünün lafı ne kadar çevirdiğini umursamıyorum. ABD, BM'nin ateşkes çağrısını veto etti. Biden yönetimi bir müttefikine karşı sesini çıkarmıyorsa, kime karşı çıkar? Nasıl insan hakları savunuculuğunda güvenilir olurlar?" ifadelerini kullandı.

Euronews Türkçe

Etiketler: Biden, Netanyahu, destek, mesaj
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