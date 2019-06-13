Binali Yıldırım için 'Süperali' oyunu

31 Mart seçim sürecinde ve sonrasında CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu için yapılan 'Mazbata Online' oyununun bir benzeri de AKP adayı Binali Yıldırım için yapıldı.

Süper Mario oyunundan esinlenilerek hazırlanan videoda Yıldırım, yapılışında katkısı bulunan Yüksek Hızlı Tren, 'Duble yol' gibi projelerin yardımıyla, tüm engelleri aşıyor ve rakiplerini ardında bırakarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanıyor. Oyunda Yıldırım'ın arkasında bıraktığı isimler arasında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da var. AKP Gençlik örgütünce hazırlanan oyunun adı 'Süperali'. Binali Yıldırım ise kendisi için hazırlanan oyun videosunu Twitter hesabından "Süpersiniz gençler" diyerek duyurdu. “Süper Başkan”, İBB Başkan Adayımız Sn. Binali Yıldırım ⚡@akgencistanbul gururla sunar. 🎬#YineBizYaparız @BY pic.twitter.com/RKg2teVyqX — Osman Tomakin (@OsmanTomakin) 12 Haziran 2019

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