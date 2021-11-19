Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Merkez Bankası’nın faiz indirim ve dolardaki yükselişe ilişkin, “Sizden 3 yıl önce ‘yetkiyi verin, faiz ve enflasyonla nasıl uğraşılır göreceksiniz’ vaadi ile alınan emanete açık bir hıyanet tablosuyla karşı karşıyayız. Maalesef aldıkları bu karar, hiç kimse için sürpriz olmadı. Bunun anlamı; bindik bir alâmete gidiyoruz kıyamete” dedi.

Davutoğlu, “Dün gece Asya piyasalarında gerçekleşen ilk işlemlerde dolar 10,9 TL üzerine çıkmışken karar öncesi yapılan satışlar ile 10,5 seviyelerine kadar indiyse de şimdi 11 liranın üzerini gördü. Bu oynaklık artık birtakım aktörlere kaynak aktarıldığına dair şüpheleri akla getiriyor. Kurun son bir haftadır gösterdiği performans, akıllara karar önceden sızdırıldı mı sorusunu da getiriyor. Buradan açıkça bir kez daha ilân ediyorum: 128 milyar konusu ile beraber Merkez Bankası’nın kararlarının da bir soruşturma konusu olması gerektiği çok açıktır” ifadelerini kullandı.

Okunma Sayısı: 469

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.