CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, merkezi Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin yaşandığı Elazığ'a geldi.

Beraberinde, CHP Genel Başkan yardımcıları Veli Ağbaba, Seyit Torun ve Gülizar Biçer Karaca, partili milletvekilleri ve belediye başkanları ile kente gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivrice ilçesine geçti.

Sivrice Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Turgay Gündoğan'dan çalışmalarla ilgili bilgi alan Kılıçdaroğlu, çıkışta gazetecilere açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, depremin merkez üssü olan Sivrice'de Belediye Başkanı'nı ziyaret ederek, geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerini ilettiklerini belirtti.

Bu sırada artçı sarsıntı yaşanması üzerine Kılıçdaroğlu, "Artçı sarsıntılar olabilir, deprem bölgesindeyiz." dedi.

Kılıçdaroğlu, Sivrice'de köylerde can kaybı yaşandığını, merkezde can kaybı olmadığı bilgisini aldıklarını aktararak, hasarlı binaların bulunduğunu kaydetti.

"Bu süreçte bizi mutlu eden, görüşü, kimliği, yaşam tarzı ne olursa olsun bütün insanlar Türkiye'deki 82 milyon, hep birlikte bu sorunu çözmek, bu felaketi, acıyı paylaşmak için yüreğimiz, gönlümüz bir." diyen Kılıçdaroğlu, hasarın en kısa sürede onarılmasını umduklarını ifade etti.

Kılıçdaroğlu, kentte incelemelerinin sürdüğünü, başka bölgelere de giderek, vatandaşları dinleyeceklerini aktardı.

Kılıçdaroğlu, depremin yaşandığı Elazığ'da incelemelerde bulundu

Beraberindeki CHP Genel Başkan yardımcıları Ağbaba, Torun ve Karaca, partili milletvekilleri ve belediye başkanları ile merkeze bağlı Yazıkonak beldesini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanı Hatif Çadırcı ile görüştü.

Kılıçdaroğlu, depremde vefat edenlere Allah'tan rahmet diledi.

Bu bölgenin çocuğu olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Liseyi burada okudum, mezun oldum. Dolayısıyla buradaki kayıp hepimizin ortak kaybıdır. Allah sabır versin diyoruz. İnşallah bir daha bu tür felaketlerle toplum karşı karşıya kalmaz. Bizi memnun eden, Türkiye'de herkesin bu acıya ortak olması, bir an önce yaraların sarılmasını istemesidir. Tasada ve kıvançta beraber olmak bizim için önemli." dedi.

Kılıçdaroğlu, deprem dolayısıyla tüm vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Daha sonra kent merkezinde depremden etkilenen Mustafa Paşa Mahallesi'ne geçen Kılıçdaroğlu, burada yürütülen çalışmaları inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Kılıçdaroğlu, depremde yakınları vefat eden ailelere de taziye ziyaretinde bulundu. Taziye ziyaretleri basına kapalı gerçekleşti.