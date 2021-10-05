Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Vatandaşların günlük iaşe çabasını istismar edip pireyi deve yapanlara terörün acıklı maliyetini hatırlatmak görevimizdir. Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçılar vardır” ifadesini kullandı.

Bahçeli, konuşmasının bir yerinde şunları söyledi: "Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır. Bir eli yağda, diğeri balda, yediği önünde, yemediği ardında, bir giydiğine bir daha dönüp bakmayan, ama sırayı siyaset alınca sahte vicdan ve merhamet edebiyatı yapan bir avuç kaymak tabakadan, imtiyazlı azınlıktan, merdane gibi dönen devrimci bozuntularından öğreneceğimiz de hiçbir şey yoktur.”

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