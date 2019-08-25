Boris Johnson'dan Brexit açıklaması

İngiltere Başbakanı Johnson, Avrupa Birliği’nden bir anlaşmayla ayrılma ihtimalinin güçlendiğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, G7 Zirvesi için bulunduğu Fransa’nın Biarritz kentinde İngiliz Sky News televizyonuna yaptığı açıklamada, Brexit süreciyle ilgili olarak "Bence şu anda bir anlaşmaya varmak için makul bir şans bulunuyor." dedi.

"Brexit’in anlaşmalı mı anlaşmasız mı olacağı bütünüyle AB’deki, bazıları burada da olan dostlarımıza bağlı." ifadesini kullanan Johnson, "son birkaç günde İngiltere’nin neyi yapabileceği, neyi yapamayacağı konusunda mesajlarını ulaştırmakta epey başarılı olduklarını" vurguladı.

Anlaşma şansının güçlendiğini ancak dostlarının eski anlaşmanın öldüğü konusunda son derece gerçekçi olması gerektiğini söyleyen Johnson, "Parlamentonun 3 kez reddettiği metin şimdi de geçirilemez." şeklinde konuştu.