Bu karanlık tabloyu haketmiyoruz

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Dünya Hukuk Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Türkiye’de yapılan bazı anketlerin referans verilip ülkede hukuka güvenin büyük oranda düştüğü ifade edilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Türkiye yasamanın ve yargının etki altına alındığı kuvvetlerin bir kişide toplandığı bir yönetim anlayışıyla yönetilmektedir. Öte yandan, kanunlarda adrese teslim olarak nitelendirilebilecek değişiklikler yapılarak vakıf üniversiteleri ile kurucu vakıf arasındaki ilişki zayıflatılmakta ve sadece bir Cumhurbaşkanı Kararı ile üniversite kapatılmaktadır. Ülkemizin böylesi karanlık bir tabloyu hak etmediği açıktır. Bugün demokratik hukuk devleti idealinden uzaklaşmanın etkisi sadece hukuk karnesinde değil, ekonomi alanında da görülmektedir. Rasyonaliteden yoksun kötü yönetimin hakim olduğu, yolsuzlukların herkesin dilinde olduğu, mülkiyet hakkının tehdit edildiği ve her alanda adaletsizliklerin yoğun bir şekilde yaşandığı ülkemizin demokratik hukuk devleti idealinden uzaklaşması hem vatandaşlar hem de kurumlar üzerinde onarılmaz yaralar açmaktadır.”

Okunma Sayısı: 287

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.