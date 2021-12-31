‘Bu karanlıktan millet iradesiyle çıkacağız’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yeni yıl mesajı yayınladı.

Akşener yazılı mesajında, “Büyük Türk Milleti; bir yılı daha geride bırakıyoruz. Ülkemiz ve dünya için zorlu geçen 2021 yılının ardından, yeni umutlarla 2022 yılına merhaba diyoruz. Ülkemizin sorunları büyüdü. Ekonomideki olumsuz gelişmeler, zamlar, enflasyon, işsizlik, pandeminin, doğal afetlerin ve yangınların sebep olduğu kayıplar, milletimizi yordu. Ancak bu şartlara rağmen, 2022 yılına umutla bakıyoruz. Çünkü biliyoruz ki gecenin en karanlık anı şafağın en yakın olduğu andır. Bütün gayretimiz o şafağa ulaşmaktır. Bu nedenle 2021 yılı boyunca ülkemizi il il, ilçe ilçe dolaşarak, milletimizle dertleştik. Yeni yılda da bunu yapmaya devam edecek, her daim milletimizle beraber olacak, bu karanlıktan onların desteği ve iradesiyle çıkacağız” ifadesini kullandı.