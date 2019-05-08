‘Bu karar AK Parti’ye oy vermiş kişilerin de vicdanını yaraladı’

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık olağan gündem toplantısında partisinin yenilenen İstanbul seçimlerine kendi adayıyla girip girmeyeceği sorusunu cevapsız bıraktı.

Karamollaoğlu, Saadet Partisi’nin gerekli kurullarda toplantılar gerçekleştireceğini ve istişarelerde bulunacağını belirterek, “Seçimler şu anda mevcut haliyle devam edecek. Nihai kararımızı daha sonra açıklayacağız” dedi.

Karamollaoğlu, “En önemli gündem maddemiz YSK’nın İstanbul seçimlerinin iptaliyle ilgili kararıdır. Bu, hukuk kurallarının yanlış yorumlanması değil, tam manasıyla bir hukuk cinayetidir, faciadır, hukukun katledilmesidir. YSK’nın alnına vurulmuş bir leke olarak tarihe geçecektir. Kamu vicdanında bu durum apaçık bir hak gaspıdır. Bu kararın alınmasına neden olanlar da milletimizin vicdanında mahkum olmuşlardır. Nasıl oluyor da partilerinin bekasını, ülkenin bekasından üstün tutar hale geldiler? AKP’nin sağ duyu tarafı adeta felç olmuş. Bu karar AK Parti’ye oy vermiş kişilerin de vicdanını yaralamıştır, AK Parti’de üst düzey görev yapmış kişilerin açıklamalarıyla somutlaşmıştır. Açıklamalar çok açık, hukuksuzluğa gösterilen bir tepki, başka şekilde yorumlanması uygun değil” diye konuştu.