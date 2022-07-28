Bu neyin hırsı?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Sayın Erdoğan gerçekten değmez. Yani şu üç günlük dünyada dilinizi, ruhunuzu, zihninizi, bu kadar kirletmenize değmez. Bu neyin hırsıdır?” diye sordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki akşam katıldığı TRT ortak yayınında partisinin iktidarında uzun yıllar bakanlık koltuğunda oturan Ali Babacan ile hem bakanlık hem de başbakanlık koltuğunda oturan Ahmet Davutoğlu için “Onlar o makamlara kendileri layık oldukları için gelmediler, getirildiler” ifadelerine yer verdi. Bu sözlere cevap veren, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Sayın Erdoğan siz de ben de o makamlara gökten inmedik. Milletin iradesi ve partinin ortak aklı bizi göreve getirdi. 13 sene layıkıyla Dışişleri ve Ekonomi bakanlıkları yaptım. Madem keramet sizde 2018’den beri kaç bakan değişti, buldunuz mu çare? Halep oradaysa arşın burada. Sayın Erdoğan gerçekten değmez. Yani şu üç günlük dünyada dilinizi, ruhunuzu, zihninizi, bu kadar kirletmenize değmez. Bu neyin hırsıdır? Hadi bizi geçtik de vaktiyle size inanıp, temiz siyaset hayaliyle size oy vermiş vatandaşlarımıza bugün herhalde bir özür borcunuz olmalı. Ülke yönetimi hakkındaki bilgisizliğinizi ise başka zaman konuşuruz.” ifadelerini kullandı.

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