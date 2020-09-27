Bu para nerede?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, video konferansla bir araya geldiği üniversite öğrencilerinin sorunlarını dinledi.

Bütün dünyada teknolojik gelişmeler yaşanırken, 21. yüzyıl Türkiye’sinde gençlerin bir kısmının bilgisayar veya internete sahip olmamasının büyük ayıp olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “Belediyelerimiz aracılığıyla bir yoksulluk envanteri oluşturmaya çalışıyoruz. Belki iktidarın elinde de böyle bir envanter vardır. Dolayısıyla yoksul aileler üç aşağı beş yukarı bellidir. O ailelerin internet harcamalarının devletin karşılaması gerektiğini belirterek, “Evrensel Hizmet Fonu diye vatandaşların kesilen bir para var. Evrensel Hizmet Fonu’nun kaynaklarından bilgisayarı olmayan gençlere, öğrencilere bilgisayar alınabilir. Ama bu para nereye gitti bilmiyoruz” dedi.